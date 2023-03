Was den Kulturraum Kohi am Karlsruher Werderplatz so besonders macht

Prämiert mit dem Bundespreis „Applaus“: Der Kulturraum Kohi am Karlsruher Werderplatz ist ein „Wohnzimmer mit Auszeichnung“.

„Immer wieder gern!“ Was Onlineshop-Kunden gern in Händlerbewertungen schreiben, sagt auch Julian Dillier nach dem jüngsten Auftritt der Band Dub Spencer & Trance Hill im Karlsruher Kulturraum Kohi am Werderplatz. Und wenn man sich das dortige Programm anschaut, dann dürfte Dillier damit für viele Künstler sprechen.

Von dem Luzerner Quartett, das am vergangenen Wochenende die Menge im gedrängt vollen Saal zum Tanzen brachte, über regionale Acts wie das tags zuvor begeisternde Electric Bush Project bis zu internationalen Independent-Acts und den seit Jahren beliebten Poetry-Slams: Das 2007 gegründete Kohi zeichnet eine enorme Vielfalt aus.

2022 mit Bundeskulturpreis „Applaus“ ausgezeichnet

Diese Arbeit wurde unlängst gewürdigt: Das Kohi erhielt Ende 2022 den Bundeskulturpreis „Applaus“ in der Spitzenkategorie „Bestes Livemusikprogramm“.

Rückblende: 2007 steht am Werderplatz ein Laden für vegetarisches Sushi und italienischen Espresso, der für viele Menschen in der Südstadt zum Treffpunkt geworden war, vor dem Aus. Daher gründeten einige Menschen, denen der Ort und seine Besucher ans Herz gewachsen waren, einen Verein und mieteten die Räumlichkeiten an.

Ihr Ziel: einen Kulturraum schaffen für Konzerte, Ausstellungen und Lesungen mitten in der Stadt, ehrenamtlich betrieben von den Mitgliedern und finanziert durch die Mitgliedsbeiträge. Das Kohi war geboren.

Wohnzimmer-Flair ist bis heute erhalten

Sein Flair als Underground-Wohnzimmer hat sich der Club bis heute erhalten, auch wenn er schon seit langem auf den Tourplänen internationaler Bands steht. Gemütliche Sitzgelegenheiten im Barraum, der als Ausstellungsraum auch ein Forum für aktuelle Kunst ist.

Ein Sofa im Zwischenraum, das zum Verweilen einlädt. Und ein Konzertraum, an dessen Wänden mehrere Schichten aus Plakaten von vielen hundert schon stattgefundenen Konzerten erzählen, tragen zur besonderen Atmosphäre bei.

Jeder könne sich hier einbringen, sagt Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender Thilo Franz. „Unser Konzept ist von Anbeginn ‘Mitglieder machen Programm’.“ Das ermögliche eine sich ständig erneuernden und diversen Input in der Programmgestaltung.

Die Organisation des Vereins und die Durchführung von Veranstaltungen erfolge nach wie vor fast ausschließlich ehrenamtlich – bis auf einen einzigen hauptamtlich Angestellten, der die Koordination sicherstelle.

Die Liste der schon mehrfach hier aufgetretenen Acts ist lang und gibt eine Vorstellung, warum der Spielstättenpreis schon fast überfällig war. Die österreichische Kultfigur Voodoo Jürgens und die Kölner Indie-Band Angelika Express waren schon mehrmals zu Gast, ebenso wie die libanesische Dream-Pop-Formation Postcards, das furiose japanische Girl-Trio TsuShiMaMiRe (Termintipp: 16. Juni), der Slampoet Nektarios Vlachopopulos, die legendäre 80er-Jahre-Wave-Band The Monochrome Set, die Krautrocker von Embryo und viele mehr. Sogar Max Giesinger hat vor langer Zeit mal hier vorbeigeschaut.

Sogar während Corona lief das Programm weiter

Selbst zu Zeiten der Pandemie wurde dank Streaming fast ohne Unterbrechung Programm geboten. Finanziell konnte der Club dank zahlreicher privater Spenden und des Förderprogramms „Neustart Kultur“ überleben, im März 2022 nach einer Renovierung mit vergrößertem Saal neu eröffnen und in alter Frische weitermachen.

Eine Besonderheit gilt weiterhin: Der Zutritt ist nur für Mitglieder gestattet, allerdings können am Eingang Mitgliedschaften für den jeweiligen Abend erworben werden.

Die Auszeichnung „Applaus“ erhielt das Kohi als einer von bundesweit 22 Veranstaltungsorten. Dotiert ist der von Bundeskulturministerin Claudia Roth (Grüne) überreichte Preis mit beachtlichen 50.000 Euro.

Der Preis motiviert und bestätigt den eingeschlagenen Weg. Tom Selzer, Programm-Booker

„Ich habe mich ganz außerordentlich gefreut“, sagt Tom Selzer, der das Programm-Booking organisiert. „Der Preis motiviert und bestätigt den eingeschlagenen Weg der Programmarbeit in Bezug auf Themen und Auswahl.“ Und das Preisgeld ermögliche eine weitere spannende und innovative Programmgestaltung mit Kostendeckung.

Welche Vielfalt hier aufgefahren wird, zeigt exemplarisch ein Blick auf das Programm der kommenden Woche: Auf Rap und Hip-Hop mit dem Karlsruher Nachwuchskünstler Kaipi an diesem Samstag folgen Weltmusik und Jazz mit Ziv Taubenfelds Full Sun (14. März), Emo-Rock mit Still Talk (16.), zwei Post-Punk-Doppelabende mit Grundeis und Themis (17.) sowie Merriment & Dirt aus London und Dino Paris & Der Chor der Finsternis aus Berlin (18.).

Und last but not least wird auch das Urgestein der Hamburger Schule, der Entertainer und Geschichtenerzähler Bernd Begemann erneut im Kohi zu Gast sein (19. März).

Nachwuchs bleibt ein Dauerthema

„Nachdem wir seit der Neueröffnung gezeigt haben, was an kreativer Kulturarbeit möglich ist, führen wir diese Agenda konsequent weiter“, so Thilo Franz. „Unsere Acts bleiben auch international, aber gleichzeitig schlägt unser Herz für die lokalen Bands und wir freuen uns weiterhin auf Kooperation mit anderen Kulturschaffenden der Stadt.“

Der Nachwuchs bleibe ein wichtiges Dauerthema: „Wir werden nicht müde, weiterhin alle Menschen einzuladen, die Lust haben auf ein kreatives und konstruktives Miteinander mit Humor und Respekt und mit sehr viel Spaß!“