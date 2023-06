Dieser Einsatz wird den Beteiligten sicherlich in Erinnerung bleiben, schließlich hatten sie es mit einer Boa Constrictor zu tun. Die zwei Meter lange Würgeschlange, auch Königsboa oder Abgottschlange genannt, hatte sich am Samstag in einem hohlen Baumstamm eingeklemmt und steckte dort fest. Dorthin hatte sich das Tier nach dem Verzehr eines Kaninchens zurückgezogen, wie die Feuerwehr Karlsruhe am Montagmittag mitteilte.

Der Besitzer der Boa hatte den Angaben zufolge zuvor mehrfach versucht, sein Haustier aus der misslichen Lage zu befreien. Die zu Hilfe gerufene Feuerwehr musste den hohlen Stamm aufbrechen, um die Schlange zu retten. Die beiden Feuerwehrmänner entließen sie in ihr Terrarium, schreibt die Feuerwehr in ihrer Mitteilung. Dort habe sie sich erst einmal in ihrem Wasserbecken erfrischt und sich dann „ein ruhiges, aber nicht mehr so enges Plätzchen zum Verdauen“ gesucht.

Königsboas erreichen eine durchschnittliche Größe von 240 bis 300 Zentimeter und gehören damit zu den längsten Abgottschlangen.