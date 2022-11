Live-Ticker: Bombenentschärfung in der Karlsruher Südstadt

Am Montag wurde eine 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Karlsruhe gefunden. Diese soll am Dienstag vor Ort entschärft werden. Alles Wichtige dazu gibt es hier im Live-Ticker.

Auf einer Baustelle im Bereich des Güterbahnhofs nahe der Stuttgarter Straße in Karlsruhe ist am Montag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll nach Angaben der Stadt Karlsruhe 500 Kilogramm schwer sein und muss durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft werden. Dafür kommt es am Dienstag, 15. November 2022, in Karlsruhe im Bereich der Südstadt zu Beeinträchtigungen.

Zur ihrer Sicherheit werden die Anwohner des betroffenen Bereichs der angrenzenden Südstadt evakuiert.

Alles Wichtige rund um die Bombenentschärfung in der Karlsruher Südstadt begleiten wir hier im Live-Ticker.