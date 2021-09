22-Jähriger Tatverdächtiger

Mann in Karlsruhe droht wegen Ruhestörung mit Schreckschusswaffe

Nachdem einem Streit wegen Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus in Karlsruhe eskalierte, hat ein 22-Jähriger am Montag den Lärmverursacher mit einer Waffe bedroht. Ein Zeuge beruhigte die Situation noch vor Eintreffen der Polizei.