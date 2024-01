Mehrere Müllcontainer und ein E-Bike sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Karlsruhe-Oberreut und Karlsruhe-Südstadt in Brand geraten.

Zwei Müllcontainer und ein E-Bike sind am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch in Oberreut und in der Südstadt aus unbekanntem Grund in Brand geraten. Die Polizei teilte mit, dass eine Anwohnerin am Dienstagmorgen gegen 10.45 Uhr einen brennenden Müllcontainer in der Albert-Braun-Straße in Oberreut meldete. Beim Eintreffen der alarmierten Kräfte stand ein Wertstoffcontainer vor einem Wohngebäude bereits in Vollbrand.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden Polizei und Feuerwehr erneut zu Bränden gerufen. In der Marienstraße stand gegen 1.20 Uhr ein vor einem Mehrfamilienhaus abgestelltes E-Bike in Flammen. Glücklicherweise konnte das Übergreifen des Feuers auf Gebäude und abgestellte Autos in der Umgebung verhindert werden. Die bisherigen Ermittlungen schließen einen technischen Defekt an dem Akku des Rades weitestgehend aus. Noch während die Einsatzkräfte vor Ort waren, wurde gegen 2.10 Uhr erneut ein brennender Müllcontainer gemeldet. Vor einem Haus in der Rüppurrer Straße war von einem Hinweisgeber Qualm aus einer großen Papiermülltonne bemerkt worden. Die eintreffende Polizei konnte den Brand selbstständig mit einem Feuerlöscher aus dem Streifenwagen löschen.

Dank des raschen Einschreitens von Polizei und der Berufsfeuerwehr Karlsruhe gelang es in allen Fällen die Brände zu löschen und größere Sach- sowie Personenschäden zu verhindern. Die Höhe der entstandenen Sachschäden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Am Werderplatz hatten kurz zuvor zwei Personen mit Feuer hantiert

Bei der Fahndung machten Passanten die Polizei auf zwei Personen aufmerksam, die kurz vor dem Bekanntwerden der Brände auf dem Werderplatz mit Feuer hantiert haben sollen. Beide Verdächtige werden als 30 bis 40 Jahre alte Männer beschrieben. Einer davon sei etwa 1,90 Meter groß, habe kurze blonde Haare, eine normale Figur und trug eine gelbe Jacke. Der zweite Mann sei etwa 1,80 Meter groß und habe einen dunklen Vollbart. Bekleidet war dieser mit einer schwarzen Jacke und einer Bommelmütze. Die Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter (07 21) 6 66 34 11 zu melden.