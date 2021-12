Alkohol- und Drogenszene

Mentrup reagiert auf Hilferuf der Gastronomen und Gewerbetreibenden am Karlsruher Werderplatz

Die Situation am Karlsruher Werderplatz sei so nicht tragbar, heißt es in dem offenen Brief an Oberbürgermeister Frank Mentrup. Der verspricht einen intensiven Austausch. Die bisherigen Maßnahmen gehen vielen jedoch nicht weit genug.