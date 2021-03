Tag auf Hauswand und Wahlplakaten

Polizei nimmt Graffit-Sprayer in der Karlsruher Südstadt vorläufig fest

Ein 26 Jahre alter Graffiti-Sprayer wurde am frühen Montagmorgen in Karlsruhe von der Polizei festgenommen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Künstler seinen Tag auf eine Hauswand in der Hedwig-Kettler-Straße sprühte. Offenbar hinterließ der junge Mann seine Kunstwerke ebenso auf zwei Wahlplakaten in der Ludwig-Erhard-Allee.