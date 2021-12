Polizeieinsatz in Karlsruhe-Südstadt: Psychisch auffälliger Mann wirft Töpfe und Bettgestell auf Polizeibeamte

Ein Mann hat am Montagmorgen Gegenstände auf die Straße in der Karlsruher Südstadt geworfen. Daraufhin nahm die Polizei den psychisch auffälligen Mann fest. Dabei kam ein Polizeihund zum Einsatz.

Ein 46-jähriger Mann hat am Montagmorgen einen Polizeieinsatz am Karlsruher Werderplatz ausgelöst. Dabei bewarf er die Beamten mit Stühlen und Töpfen, so die Polizei.

Gegen 8.30 Uhr meldeten Zeugen einen Mann, der Gegenstände aus seiner Wohnung im dritten Stock werfen würde. Beim Eintreffen der Polizei bewarf dieser sie zunächst mit Geschirr und Kochtöpfen. Später warf er auch einen Stuhl und ein Bettgestell auf die Straße. Die herabfallenden Gegenstände beschädigten parkende Autos.

Beim Betreten der Wohnung bedrohte der Mann dann die Beamten mit einer Bratpfanne und einer Glasflasche. Daraufhin setzten die Einsatzkräfte einen Polizeihund ein. Der Mann wehrte sich bei seiner Festnahme heftig, wodurch er eine Bisswunde durch den Hund erlitt. Die Wunde wurde in einem Krankenhaus versorgt. Danach brachten die Beamten den Mann in eine Fachklinik.

Bei dem Einsatz war die Werderstraße zwischen zwischen Ettlinger Straße und Wilhelmstraße bis 9.15 Uhr gesperrt. Vorsorglich verständigten die Beamten einen Rettungsdienst, Notarzt und die Feuerwehr.