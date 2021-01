In der Südstadt versammeln sich derzeit zahlreiche Polizisten in Schutzkleidung sowie Feuerwehrmänner mit Sprungtuch vor einem Gebäude. Was steckt dahinter?

In der Augartenstraße in der Karlsruher Südstadt ist die Polizei am Vormittag mit zahlreichen Beamten im Einsatz. Sie bereitet die Verhaftung eines Mannes vor, der zuvor wahrscheinlich in einem Familienstreit mindestens eine Person bedroht haben soll. Mittlerweile befindet sich der mutmaßliche Täter allein in der Wohnung, Stand 11.30 Uhr ist er aber noch nicht verhaftet.

Die Polizei sei aufgrund einer „Bedrohungslage“ gegen 10 Uhr gerufen worden, teilt ein Sprecher auf Nachfrage der BNN mit. Diese Lage bestehe mittlerweile nicht mehr, eine Frau habe die Wohnung ohne Hilfe verlassen können. Nähere Angaben zu den Hintergründen, der Art der Bedrohung oder zu einer möglichen Bewaffnung des Mannes macht die Polizei bislang noch nicht.

Die Feuerwehr hat mit Sprungpolstern angerückt, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass der mutmaßliche Täter aus dem Fenster springt. Die Beamten versuchen, ihn zur Aufgabe zu überreden, bislang gab es noch keinen Zugriff.