Bereits am Freitagabend ist ein mit Armbrust und Machete bewaffneter Mann durch ein Karlsruher Parkhaus gelaufen. Mehrere Einsatzkräfte nahmen den 32-Jährigen fest, wie das Polizeipräsidium Karlsruhe erst am Montagmittag mitteilte.

Festgenommen und in Fachklinik gebracht

Demnach war der Mann gegen 18.30 Uhr in dem Parkhaus am Tivoliplatz in der Karlsruher Südstadt aufgefallen. Passanten fühlten sich von dem 32-Jährigen bedroht, der neben den Waffen auch eine Paintball-Maske trug. Sie alarmierten die Polizei.

Mehrere Polizisten eilten laut Mitteilung daraufhin zum Parkhaus und nahmen den Mann an seinem Fahrzeug widerstandslos fest. Sie fanden in seinem Auto weitere Waffen und Überlebensutensilien.

Der 32-Jährige bezeichnete sich selbst als „Prepper“ und machte einen verwirrten Eindruck. Deswegen wurde der Mann einem Arzt vorgestellt und anschließend in eine Fachklinik gebracht.

„Prepper“ gelten gemeinhin als Personen, die Vorräte für eine mögliche Katastrophe anlegen und in der Wildnis auf sich allein gestellt zurechtkommen wollen. Die Szene entstand in den USA.

Polizei Karlsruhe sucht nach Zeugen

Der Polizeiposten Karlsruhe-Südstadt bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0721 352700 zu melden.