Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat es am späten Montagabend um 22 Uhr in der Karlsruher Marienstraße zunächst einen Disput zweier Radfahrer im Alter von 26 und 30 Jahren mit einem 32-jährigen Autofahrer gegeben. Die Auseinandersetzung setzte sich danach in der Werderstraße fort, wobei der 30-Jährige Faustschläge ins Gesicht erhielt. Er kam anschließend per Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Seinem 26-jährigen Begleiter sei bei Abwehrbewegungen während eines Messerangriffs die Lederjacke zerschnitten worden.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721 666-3411 zu melden.