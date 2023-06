Offene Baugruben

Wegen Fernwärme-Arbeiten bleibt der Verkehr in der Karlsruher Südstadt weiter gestört

Das Einbahnstraßengeflecht in der Südstadt lässt nur wenig Bewegungsraum für den Verkehr. Das wird noch bis in den Oktober verschärft so bleiben – Anwohner sind mittlerweile genervt.