Sanierungen in der Karlsruher Südstadt sind nun genehmigungspflichtig

Ja. Nach diversen Erhebungen gab es in der Südstadt einige auffällige Verschiebungen. Während der Ausländeranteil in Karlsruhe zwischen 2016 und 2020 um 3,7 Prozent zunahm, gab es im Satzungsbereich einen Rückgang um 7,4 Prozent. Die Zahl der Alleinerziehenden ging in diesem Zeitraum in der Südstadt mit 5,5 Prozent deutlicher zurück als in der Gesamtstadt (0,5 Prozent). Die Zahl der Bewohner, die älter als 65 Jahre sind, stieg in der Südstadt mit 0,4 Prozent deutlich geringer als in ganz Karlsruhe (2,8 Prozent). Wegen des hohen Mieteranteils von 85 Prozent ist die Südstadt anfällig für Verdrängungen. Außerdem gab es dort überdurchschnittlich viele bauliche Veränderungen, die von der Stadt ebenfalls als Indizien für einen hohen Verdrängungsdruck bewertet wurden.