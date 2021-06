Unbekannter verletzt Mann mit Glasflasche am Karlsruher Werderplatz

Ein 46-Jähriger hat am Montag einen 28-Jährigen am Karlsruher Werderplatz mit einer abgebrochenen Glasflasche am Bauch verletzt. Zuvor kam es auf dem Platz zu einer weiteren Auseinandersetzung.

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Montagabend am Werderplatz in Karlsruhe hat sich ein 28-Jähriger verletzt. Zuvor schlichtete die Polizei bereits eine weitere körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Werderplatz, teilte die Polizei mit.

Zeugen meldeten gegen 00.30 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen einem 47-Jährigen und 28-Jährigen. Dabei erteilte der 47-Jährige dem 28-Jährigen eine Ohrfeige. Daraufhin nahm der 47-Jährige eine Glasflasche aus einer Mülltone und schlug den Boden ab. Dann griff er sein Gegenüber an. Dabei verletzte sich der 28-Jährige leicht am Bauch und rannte weg. Die Polizei sucht weiterhin die zwei Beteiligten.

Mann verletzt Polizeibeamten

Zuvor versuchte die Polizei zunächst gegen 20.30 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen einem 46-Jährigen und einem 53-Jährigen zu schlichten. Als diese aufeinander losgehen wollten, hinderte ein Polizist den 46-Jährigen daran. Daraufhin versuchte der Mann sich loszureißen, wobei er den Beamten leicht verletzte.

Bei der Durchsuchung des Mannes entdeckte die Polizei eine geringe Menge Betäubungsmittel. Dazu ergab ein Alkoholtest bei dem 46-Jährigen einen Wert von über einem Promille. Nach der Kontrolle erhielten die beiden Männer einen Platzverweis.