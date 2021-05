Zur Großreinigung in die Karlsruher Wannenbäder: Für Silvia Schäffner war es ein Samstagsausflug

Die 69-jährige Silvia Schäffner aus der Karlsruher Südstadt kennt die Wannenbäder im Vierordtbad aus ihrer Kindheit. Ihre Familie wohnte damals schon in der Südstadt.

„Zu der Zeit hatten die Wohnungen in der Süd- und Altstadt keine Bäder, also sind wir samstags einmal in der Woche zur Großreinigung in die Wannenbäder gegangen“, erzählt Schäffner.

Baden ging bei ihr Zuhause ansonsten nur in der Küche mit aufgeheiztem Wasser aus dem Kohleofen. Da erhielt sie als Mädchen zwar den Vortritt vor ihren vier Brüdern, aber es war nicht so komfortabel wie im Vierordtbad.