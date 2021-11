Bauarbeiten schreiten voran

Das ist der Stand der Dinge beim neuen Büro- und Hotelkomplex am Karlsruher Wasserturm

Der Büro- und Hotelkomplex an markantem Standort am Wasserturm in der Karlsruher Fautenbruchstraße wächst stetig in die Höhe. Wann können die ersten Gäste und Mieter einziehen?