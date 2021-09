Zwischen Kippen und Kanzleramt

Wie kommt der Bundestagswahlkampf in einer Eckkneipe in der Karlsruher Südstadt an?

In den Medien spielt die Bundestagswahl zurzeit die wichtigste Rolle, so kurz vor der Entscheidung am Sonntag. Doch wie sehr beschäftigen sich die Menschen in ihrer Freizeit mit CDU, SPD oder den Grünen? Zwischen Kippen und Kanzleramt: ein Besuch in einer Kneipe in der Karlsruher Südstadt.