Am Karlsruher Hauptbahnhof: 19-Jähriger läuft über die Gleise

Äußerst riskant hat sich ein 19-Jähriger am Mittwoch am Karlsruher Hauptbahnhof verhalten. Er überquerte ohne Erlaubnis die Gleise.

Ein 19-Jähriger ist am Mittwochabend unerlaubt über die Gleise im Karlsruher Hauptbahnhof gelaufen. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete eine Streife den Mann dabei und sprach ihn anschließend darauf an.

In dem Gespräch zeigte sich der 19-Jährige uneinsichtig. Sein gefährliches Verhalten begründete er damit, dass er lediglich auf den Fahrplan am Bahnsteig gegenüber habe schauen wollen.

Unfälle enden oft tödlich

Der 19-Jährige muss nun mit einem Bußgeld rechnen. Das Überqueren der Gleise ist nämlich nur an bestimmten Stellen erlaubt. Dazu können neben Bahnübergängen und Unterführungen auch andere Bereiche gehören, die dann aber besonders gekennzeichnet sein müssen.

Die Polizei warnt davor, Gleise außerhalb dieser Bereiche zu überschreiten. Züge fahren auch in Bahnhöfen oft mit hohen Geschwindigkeiten. Außerdem kommen sie oftmals nicht zu den vorgesehenen Zeiten an. Es kann es also passieren, dass plötzlich ein Zug einfährt, selbst wenn das Gleis laut Fahrplanauskunft frei sein müsste.

Sehr lange Bremswege führen dazu, dass Unfälle in diesem Zusammenhang oft tödlich enden.