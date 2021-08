Auto und Radfahrer stoßen auf Kreuzung in Karlsruher Südweststadt zusammen

In Karlsruhe hat es am Mittwoch einen Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer gegeben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen zur Klärung des genauen Unfallhergangs.

Ein Auto und ein Radfahrer sind am Mittwoch um 9 Uhr an der Kreuzung zwischen der Mathystraße und der Otto-Sachs-Straße in Karlsruhe zusammengestoßen. Dabei überschlug sich der Radfahrer. Seine Verletzungen sind im Nachhinein schwerer als zunächst angenommen, teilte die Polizei mit.

Die Polizei sucht nun Zeugen zur Klärung des genauen Hergangs des Unfalls. Insbesondere ein Mann und eine Frau, die dem verletzen Radfahrer vor Ort halfen aufzustehen.

Zeugen gesucht Zeugen und Hinweisgeber können sich unter der Telefonnummer (07 21) 94 48 40 melden.