Wert noch unklar

Einbrecher stehlen in Karlsruher Südweststadt Schmuckschatulle

In der Karlsruher Südweststadt haben Einbrecher am Mittwoch Schmuck einer 81 Jahre alten Frau gestohlen. Als die ältere Dame von ihrem Balkon in die Wohnung trat, sah sie, wie einer der Täter flüchtete.