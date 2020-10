Fahrerflucht trotz schwer verletztem Fußgänger in der Südweststadt

Am Donnerstagmorgen hat ein Motorradfahrer einen 22-jährigen Fußgänger in der Karlsruher Südweststadt angefahren. Kurz wandte er sich dem schwerverletzten jungen Mann zu, bevor er Unfallflucht beging.

Nach einer Unfallflucht am Donnerstag gegen 07.55 Uhr am Fußgängerüberweg der Beiertheimer Allee an der Kreuzung Bahnhofstraße, bei der ein 22-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde, sucht die Verkehrspolizei Zeugen.

Bisherigen Feststellungen der Polizei zufolge war der Fahrer eines Suzuki-Motorrades auf der Beiertheimer Allee stadteinwärts unterwegs. Am Fußgängerüberweg kurz nach der Kreuzung der Bahnhofstraße wollte der 22-jährige Fußgänger die Straße überqueren und wurde von dem Motorrad erfasst.

Unfallopfer mit Kopfverletzungen im Krankenhaus

Der Fahrer wandte sich noch kurz dem Verletzten zu und wurde von einem hinzugekommenen Passanten angesprochen. Dennoch setzte er sich wieder auf sein Motorrad und fuhr weg.

Das 22-jährige Unfallopfer kam anschließend unter Einsatz eines Rettungsteams mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, schwebt aber glücklicherweise nicht in Lebensgefahr.

Zeugenmeldungen nimmt das Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 944840 entgegen.