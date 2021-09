Fast wie in Paris: Die Hirschbrücke in Karlsruhe bringt Romantik in die Südweststadt

Ein wenig Paris mitten in Karlsruhe. Mit ihren kleinen Ausgucken, die baulich an Pont Neuf, die älteste Brücke in der Stadt an der Seine, erinnern, fehlt der Hirschbrücke nur eines: der Fluss unter ihr. Ihr Zweck war aber auch ein anderer. Er führte dazu, dass in der Südweststadt Ende des 19. Jahrhunderts ein Berg aufgeschüttet wurde.

Ohne den Hirschbuckel keine Hirschbrücke. Die musste her, um den schrankenlosen Bahnverkehr in diesem Bereich möglich zu machen. Die Rheintalbahn, die Maxaubahn, Züge zum Bahnhof und Güterbahnhof sollten ungehindert fahren können. Also musste eine Brücke für Mensch und Pferdefuhrwerk als Bindeglied zwischen Innen- und neu entstehender Südweststadt gebaut werden: 10,14 Meter breit, etwa 6,50 Meter hoch, mit bescheidener Länge von 88,50 Metern und der größten Stützweite von 13,50 Metern.

Etwa dort, wo heute die Straßenbahnschienen unter der Brücke hindurchführen, lagen früher die Bahnschienen. Da fuhren beispielsweise 1895 an den Wochenenden auch spezielle Badezüge zur Badeanstalt Maxau. Nach der Verlegung des Hauptbahnhofes 1931 entfielen die Bahntrassen, und so überquerte die Brücke nur noch die Straßen.

Torbögen und Blendarkaden

Je zwei Torbögen am Anfang und am Ende der Brücke tragen Jahreszahlen an ihren Spitzen. Bei einer Hirschbrückenführung von „stattreisen Karlsruhe“ erklärt Renate Straub: „Die Jahreszahl 1888 über dem linken Torbogen steht für den Beginn der Aufschüttung des Hirschbuckels, die 1891 rechts für die Fertigstellung der Brücke“.

Allerdings führt nur jeweils einer der Torbögen zu einer Treppe, hinauf auf die Brücke. Die jeweils anderen sind sogenannte Blendarkaden und waren von jeher zu. Denn dahinter stehen Häuser. Und die weisen noch ein ganzes Stück weit von der Brücke entfernt architektonische Besonderheiten auf. Aufgrund der Aufschüttungen haben manche von ihnen doppelte Keller oder wesentlich mehr Etagen als ihre Nachbarhäuser.

Die Fläche, auf der jetzt die Hirschbrücke steht, lag bis 1881 auf Beiertheimer Gemarkung. Heute ist sie Bestandteil des Wappens der Südweststadt.

Sandstein und Gusseisen

Entsprechend dem bevorzugten Baumaterial des späten 19. Jahrhunderts steht die aus Sandsteinen gefertigte Hirschbrücke auf Pfeilern aus Gusseisen. Die hat die Eisengießerei Seneca, die am alten Mühlburger Bahnhof beheimatet war, hergestellt. Nur in ihrer Mitte wird sie von zwei dicken Sandsteinpfeilern gestützt. Renate Straub von „stattreisen“ hat dafür die passende Erklärung: „In der Mitte verliefen keine Gleise, und eigentlich sollte dort auch mal ein Spielplatz errichtet werden“. Der fand dann allerdings sein dauerhaftes Zuhause auf dem Sonntagsplatz.

Ein kostspieliges Projekt

Die nach Plänen von Stadtbaumeister Hermann Schück errichtete Brücke kostete 230.000 Mark – ein damals sehr kostspieliges Projekt der Stadt. Die „gevoutete Balkenbrücke“ gilt als architektonisch bedeutsam, jedoch nicht für die Ewigkeit gebaut. Für geringe Lasten ausgelegt musste sie mehrfach saniert und ihre Traglast erhöht werden.

Kampf gegen den Abriss

Die Südweststadt ohne Hirschbrücke ist nicht vorstellbar. So wehrte sich auch der Bürgerverein dort vehement gegen den 1969 geplanten Abriss der maroden Überquerung. Sie sollte durch eine Stahlbetonbrücke ersetzt werden. Mehr als 1,2 Millionen D-Mark wurden für die Rettung und Sanierung der Brücke ausgegeben. Als diese fertig war, veranstaltete der Bürgerverein 1977 das erste Hirschbrückenfest, das sich jährlich wiederholen sollte und die Bekanntheit der Brücke steigerte.

Dazu trägt auch nicht selten das Fernsehen bei: Für manchen Lena-Odenthal-Tatort diente die Hirschbrücke schon als Kulisse. Wichtig ist der Hirschbuckel übrigens auch für die Fahrschulen: Hier haben schon einige Fahrschüler in der ansonsten flachen Karlsruher Innenstadt das Anfahren am Berg gelernt.