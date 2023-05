Frau wird bei Verkehrsunfall in der Karlsruher Südweststadt leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich eine Fahrradfahrerin am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto in der Karlsruher Südweststadt zugezogen. Gegen 7.35 Uhr fuhr die 28-jährige Radfahrerin auf der Gartenstraße in westliche Richtung, wie die Polizei mitteilte. An der Kreuzung Brauerstraße/Gartenstraße fuhr ein Autofahrer, der auf der Brauerstraße in Richtung Norden fuhr, trotz Rückstau in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei übersah er offenbar die Fahrradfahrerin und kollidierte mit dieser.

In einem anschließenden Gespräch einigten sich beide Beteiligten zunächst ohne polizeiliche Unfallaufnahme. Da die 28-Jährige einige Zeit später jedoch Schmerzen verspürte, verständigte sie nachträglich die Polizei. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Frau leichte Verletzungen an der Hand zu. Der Sachschaden an ihrem Fahrrad beläuft sich auf wenige hundert Euro.

Der unbekannte Unfallverursacher soll zwischen 50 und 55 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß und von normaler Statur gewesen sein. Er hatte helle Haare und war mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Er fuhr einen weißen SUV. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.