Reformprozess läuft weiter

Abbruch oder Aufbruch? Wie es an der HfG Karlsruhe nach der Rektoren-Abwahl weitergeht

Ein Paukenschlag, der Fragen aufwirft: Was sagt die Abwahl des Rektors an der HfG Karlsruhe über die Machtverhältnisse an Hochschulen und wie können die anvisierten Reformen nun weitergehen?