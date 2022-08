Mann fährt betrunken nach Polizeieinsatz in Karlsruher Südweststadt davon

Ein Mann beschwert sich bei der Polizei, dass er aus einem Lokal in der Gartenstraße geworfen wird. Danach muss ihn die Polizei anhalten, da er unter Alkoholeinfluss in sein Auto gestiegen ist.

Nachdem am Dienstag gegen 19.55 Uhr ein 49-Jähriger aus einem Lokal in der Gartenstraße in Karlsruhe geworfen wurde, verständigte dieser die Polizei. Er gab zunächst an, im Rahmen des Herauswurfes Opfer einer Körperverletzung geworden zu sein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort wurden ihm ein Platzverweis und Hausverbot erteilt.

Im Anschluss begab sich der Mann unter dem Einfluss von Alkohol in ein nahegelegenes Parkhaus und fuhr mit seinem dort abgestellten Auto davon. Vor dem Verlassen des Parkhauses konnte der 49-Jährige noch von den zuvor eingesetzten Beamten gestoppt werden. Zwar ignorierte er zunächst die Anhaltezeichen. Als ein Polizeibeamter ihm jedoch den Weg versperrte, konnte er gestoppt werden.

Der 49-jährige wurde zur Blutentnahme und Anzeigenaufnahme mit aufs Polizeirevier genommen. Bei einem zuvor durchgeführten Alkoholtest vor Ort hatte der Mann rund 1,1 Promille intus.