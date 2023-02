Mehrere Tausend Euro Diebesgut: Unbekannte brechen in Karlsruher Bürogebäude ein

Unbekannte haben zwischen Freitag, 19 Uhr, und Montag, 7.20 Uhr, ein Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro in der Karlsruher Südweststadt erbeutet.

Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter in ein Bürogebäude in der Poststraße ein. Bislang sei unbekannt, wie die Einbrecher in das Gebäude gelangten.

Im Inneren schlugen sie die gläserne Eingangstüre einer Firma ein. Innerhalb der Geschäftsräume durchwühlten sie dann sämtliche Zimmer und stahlen mehrere elektronische Geräte sowie Zubehör.

Unbekannte plündern weitere Firma

Die Polizei vermutet, dass dieselben Täter es außerdem auf eine weitere Firma in demselben Gebäude abgesehen hatte. Sie brachen in dem Büro mehrere Schränke auf und entwendeten Bargeld und Arbeitsmittel, informieren die Beamten in ihrer Mitteilung weiter.

Die Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Karlsruhe sicherte Spuren am Tatort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens könne noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südwest in Verbindung zu setzen.