Orgasmus macht die Nase frei: Ig-Nobelpreis für gebürtigen Karlsruher

Der Ig-Nobelpreis wurde erstmals 1991 verliehen. Seitdem wird er jedes Jahr von der in Cambridge (USA) erscheinenden Zeitschrift „Annals of Improbable Research“ vergeben. Das Ig steht dabei für das englische Wort ignoble, was übersetzt unehrenhaft oder schändlich bedeutet.

Deshalb wird der Preis gelegentlich auch als Anti-Nobelpreis bezeichnet. Laut den Initiatoren soll die Auszeichnung wissenschaftliche Leistungen ehren, die Menschen zuerst zum Lachen, anschließend zum Nachdenken bringen. Voraussetzung für eine Nominierung ist, dass es zum Forschungsthema keine ähnlichen wissenschaftlichen Arbeiten gibt.

Einer der bekanntesten Preisträger Robert Matthews. Er fand heraus, dass Toastbrotscheiben immer auf die gebutterte Seite fallen.