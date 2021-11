Zwei verletzte Polizeibeamte sind das Resultat nach einem massiven Widerstand, den ein 40-jähriger Radfahrer am frühen Samstagmorgen in der Karlsruher Südweststadt geleistet hatte.

Für einen 40-jährigen Radfahrer endete eine Trunkenheitsfahrt in der Nacht von Freitag auf Samstag in Polizeigewahrsam. Der betrunkene Mann fiel gegen 2.15 Uhr einem Passanten in der Südweststadt auf, weil er auf dem Boden lag.

Bei einer anschließenden Kontrolle in der Karlsruher Roonstraße verhielt sich der Mann äußert aggressiv gegenüber den Polizeibeamten, wie aus einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe hervorgeht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 40-Jährigen einen Wert von 1,1 Promille.

Da der Mann die Beamten auf das Revier begleiten sollte, sollte er vorläufig festgenommen werden. Dabei versuchte der Mann jedoch zu flüchten und attackierte die Polizisten mit seinen Fäusten. Außerdem versuchte er, an die Dienstwaffe eines Polizisten zu gelangen, was jedoch misslang.

Die Polizei forderte Verstärkung an

Mit Hilfe von angeforderter Verstärkung gelang es der Polizei, den Mann zu Boden zu bringen und festzunehmen. Der 40-Jährige musste die restliche Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.

Er muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten sowie Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Zwei der vier eingesetzten Polizisten mussten aufgrund ihrer Verletzungen den Dienst vorzeitig beenden.