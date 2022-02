Körperverletzung

Schlägerei in der Südweststadt: Zehn Personen beteiligt

Aus einem Wortgefecht hat sich am frühen Sonntagmorgen in der Karlsruher Südweststadt eine handfeste Auseinandersetzung entwickelt. Unbekannte traten dabei auf einen am Boden liegenden Mann ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.