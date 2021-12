Sport in der Karlsruher Südendschule findet künftig im Untergrund statt

Die Südendschule in der Karlsruher Südweststadt soll eine neue Sporthalle bekommen. Den Planungswettbewerb hat ein Hamburger Büro gewonnen. Dabei soll ein Teil der Halle in den Untergrund verlegt werden.

Die Südendschule, eine Grundschule in der Südweststadt, bekommt eine neue Zweifeldsporthalle. Das allerdings wird nach Angaben von Anne Sick, Leiterin des Amts für Hochbau und Gebäudewirtschaft (HGW) bei der Stadt Karlsruhe, noch ein wenig dauern.

Vorgesehen ist die Umsetzung für das Jahr 2025. In einem ersten Schritt wurden nun die Ergebnisse des Planungswettbewerbs vorgestellt.

Diese Planungen für die neue Sporthalle waren von der Stadt europaweit ausgeschrieben und an einen Wettbewerb gekoppelt worden. In der Regel führen Wettbewerbe zu einer höheren Qualität. Insgesamt, so Sick, hätten sich 18 Büros beteiligt. Am Ende wurden zwei Preise ausgelobt. Für gewöhnlich wird der erste Preis dann auch baulich umgesetzt.

Auf dem Gelände befinden sich derzeit noch zwei Turnhallen aus den 1950er und 1960er Jahren, die aber nicht mehr den Anforderungen für heutigen Sportunterricht entsprechen. Nach einer intensiven Prüfung sei entschieden worden, die Hallen abzureißen und sie durch eine neue Halle zu ersetzen. Vorgabe der Stadt beim Wettbewerb war, dabei so viel Schulhoffläche wie möglich zu erhalten, heißt es vonseiten des HGW.

Siegerentwurf mit Halle und Umkleidekabinen im Untergrund

Der Siegerentwurf stammt vom Hamburger Büro Sieckmann Walther. Die beiden Architekten Martin Sieckmann und Johannes Walther haben den Hallenraum samt Umkleidekabinen teilweise in den Untergrund verlegt – das ist der beengten baulichen Situation vor Ort geschuldet. Dennoch gibt es Tageslicht in der Halle, deren Dach künftig als zusätzliche Aufenthaltsfläche für Schüler dienen wird. Vorgesehen ist außerdem die Nutzung von Photovoltaik.

HGW-Leiterin Sick lobte am Entwurf den ökonomischen Umgang mit dem vorhandenen Platz bei gleichzeitiger räumlicher Qualität im Inneren der künftigen Halle. Die Kosten für den Bau der Zweifeldhalle mit einer Feldgröße von 22 mal 44 Metern sind noch unklar. Das lasse sich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht seriös berechnen, so Sick.

Das HGW hatte von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, innerhalb des ansonsten offenen Wettbewerbs auch zwei Karlsruher Büros zu berücksichtigen. Sie konnten sich aber letztlich nicht durchsetzen. Ein zweiter Preis ging an ein Rottweiler Architektenbüro.