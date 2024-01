16-Jährige tritt Gleichaltrigem am Karlsruher Bahnhof gegen Kopf

Ein Streit zwischen Jugendlichen ist am Donnerstag eskaliert. Durch die Auseinandersetzung am Karlsruher Hauptbahnhof verletzte sich auch eine Unbeteiligte.

Drei Jugendliche sind am Donnerstag am Karlsruher Hauptbahnhof aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilte, erfuhr sie gegen 18.50 Uhr von dem Streit am Haupteingang.

Als die Beamten eintrafen, rangelten die Kontrahenten gerade miteinander. Sie ließen sich jedoch voneinander trennen. Ersten Ermittlungen zufolge waren die drei 16-Jährigen wenige Minuten zuvor mit dem Zug am Bahnsteig 12 angekommen. Schon auf dem Weg zum Haupteingang sollen sie sich Wortgefechte geliefert haben.

Handy geht kaputt

Später sei die Auseinandersetzung dann eskaliert. Dabei soll eine der Jugendlichen einem anderen aus der Gruppe gegen den Kopf getreten haben. Laut der Mitteilung lag der 16-Jährige zu diesem Zeitpunkt am Boden.

Außerdem kam eine unbeteiligte 21-Jährige aufgrund des Streits zu Fall. Sie verletzte sich dabei leicht. Ihr Handy ging durch den Sturz kaputt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.