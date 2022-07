„Tomorrow is going to be the biggest show of the year“, kündigt der britische Singer-Songwriter Tom Gregory am Freitag auf Instagram an. Aufgenommen ist das Video in einem Karlsruher Hotelzimmer. Und die angekündigte große Show – die spielt er vor dem Mount Klotz.

An diesem „Fest“-Samstag um kurz nach 19 Uhr ist es soweit: Tom Gregory betritt die Hauptbühne. Und er setzt gleich ein Zeichen. Der Brite startet mit einem seiner bekanntesten Songs: „Rather be you“ von seinem 2020 erschienenen Debüt-Album „Heaven In A World so Cold“. Den Hügel kriegt er damit sofort, die Menge klatscht mit.

Viele bahnen sich zu dieser Zeit noch ihren Weg zwischen tanzenden Besuchern und Familien auf Picknick-Decken. Für einige haben die Suche nach dem perfekten Platz und das Auffüllen der Bierbecher noch Priorität.

Andere haben es sich schon vor Stunden am Fuß des Hügels gemütlich gemacht. So auch Karsten Erxleben und seine Begleiter: Der Karlsruher ist seit 17 Uhr auf dem „Fest“-Gelände. Die Tickets für Samstag und Sonntag hat Erxleben direkt zum Start des Ticketverkaufs im Mai ergattert – ohne das Programm im Kopf zu haben.

Viele kennen Tom Gregory nur aus dem Radio

Bislang ist Erxleben noch nicht enttäuscht worden. Auch Begleiterin Anne freut sich auf den Abend. Von Tom Gregory kenne sie nur ein paar Songs: „Bei den späteren Acts heute Abend bin ich bestimmt textsicherer.“ Für den restlichen Abend ist die Gruppe mit mehreren Wasserflaschen ausgestattet. „Es ist ganz schön staubig hier“, merkt der Karlsruher an. Gespannt auf Tom Gregory ist die Gruppe allemal. Den Briten kennen Erxleben und seine Freunde bisher nur aus dem Radio.

Damit sind sie nicht allein: Der Pop-Sänger ist vielen beim ersten Lesen kein Begriff, um seine Musik kommt der regelmäßige Radio-Zuhörer allerdings kaum herum: Von seinen bekanntesten Hits wie „Never let you down“, „Fingertips“ und „River“ kennen die meisten zumindest den Refrain. Und spätestens nach dem heutigen Auftritt ist Tom Gregory für viele „Fest“-Besucher mehr als nur eine Stimme.

Erster Auftritt beim „Fest“ in Karlsruhe

Der 26-Jährige – schlicht mit schwarzem Shirt, schwarzer Jogginghose und Sonnenbrille – steht auf der Hauptbühne, als würde er regelmäßig vor 35.000 Besuchern spielen.

In Karlsruhe ist der Brite das erste Mal, wie er zwischen zwei Songs erzählt. Befreundete Künstler, die bereits auf dem „Fest“ aufgetreten sind, hätten ihm gesagt: „This is the best Festival in the South of Germany.“ Dass seine Songs für die Massen gemacht sind, zeigt sich spätestens, als er seinen erfolgreichsten Song „Never let me down“ spielt. Die Menge tanzt und springt. Der Staub auf dem trockenen Gelände wirbelt auf.

Mit 35.000 Besuchern war der „Fest“-Samstag eine Woche nach dem Start des Ticketvorverkaufs als erster der vier Festival-Tage ausverkauft. Tom Gregory ist einer von insgesamt acht Acts am programmdichtesten Tag des Wochenendes.

Nach seinem 90-minütigen Musikprogramm steht für die „Fest“-Besucher um 21 Uhr noch der dritte Headliner Jan Delay & Disko No.1 auf der Bühne, bevor das DJ-Duo Drunken Masters ab 23 Uhr für Tanzstimmung auf dem Hügel sorgt.