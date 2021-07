Unbekannte brechen in Gaststätte in Karlsruher Südweststadt ein

Montagnacht sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Karlsruher Südweststadt eingebrochen. Dabei stahlen sie Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro.

Unbekannte haben sich in der Nacht auf Montag gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte am Bahnhofsplatz in Karlsruhe verschafft. Dabei stahlen sie Bargeld aus einem Tresor, teilte die Polizei mit.

Zwischen Mitternacht und Montagmorgen um 7.45 Uhr brachen die Unbekannten eine Zugangstür auf, durch die sie in die Innenräume kamen. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Im Innenraum öffneten sie einen Tresor und entnahmen mehrere hundert Euro Bargeld.