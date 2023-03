Unbekannte versuchen in zwei Wohnungen in Karlsruhe einzubrechen

Einbrecher wollten am Wochenende in zwei Wohnungen in den Karlsruher Stadtteilen Beiertheim-Bulach und Südweststadt einsteigen.

Zwei versuchte Wohnungseinbrüche haben sich am Wochenende in den Karlsruher Stadtteilen Beiertheim-Bulach und Südweststadt ereignet. Wie die Polizei mitteilte, versuchten die unbekannten Täter zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Samstagmorgen 8 Uhr, gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Hohenzollernstraße in Beiertheim-Bulach einzudringen. Die Einbrecher wollten mit einem unbekannten Werkzeug die Hauseingangstür aufhebeln. Sie ließen jedoch von ihrem Vorhaben ab.

Ein weiterer Einbruchsversuch ereignete sich am Samstagmittag gegen 12.15 Uhr in der Graf-Rhena-Straße in der Südweststadt. Hierbei klingelten Unbekannte einige Male an der Wohnungseingangstür der 30-jährigen Bewohnerin und klebten den Türspion ab. Später bemerkte die 30-Jährige Beschädigungen am Türschloss und an dem zugeklebten Türspion.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen.