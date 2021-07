Unbekannter schlägt 20-Jährigen in Karlsruhe mit Glasflasche nieder

Mit einer Glasflasche hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag einen 20-Jährigen in der Karlsruher Südweststadt niedergeschlagen. Die Kriminalpolizei sucht nach Hinweisen zum Täter.

Wie die Polizei mitteilte, war der 20-Jährige am Samstag gegen 00.20 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle der Europahalle in der Ernst-Frey-Straße, als ein unbekannter Täter mit einer Glasflasche auf ihn einschlug.

Der 20-Jährige erlitt diverse Kopfverletzungen und war kurzzeitig bewusstlos. Nach einer Erstversorgung durch ein Rettungsteam wurde er für eine stationäre Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei wohl nicht.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe führt die laufenden Ermittlungen und ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu den noch unklaren Hintergründen, zum Tatgeschehen oder dem noch unbekannten Täter machen können.