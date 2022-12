Noch kennt nicht jeder Karlsruher Radler das neue Verkehrszeichen

Montagmittag, 12 Uhr an der Einmündung der Bahnhofstraße in die Karlstraße: Zwei Radfahrer stehen geduldig an der roten Ampel und warten auf grünes Licht.

Das weiße Schild mit grünem Pfeil und dem schwarzen Radfahrer-Logo sehen sie nicht – oder können es nicht deuten.

Weil auf der Karlstraße kaum Verkehr unterwegs und der Fußgängerüberweg vor ihnen verwaist ist, dürfen die beiden Radler eigentlich auch bei Rotlicht nach rechts abbiegen und ihre Fahrt Richtung Norden fortsetzen. Das machen sie, aber erst, nachdem die Ampel auf Grün gesprungen ist.

„Es wird wohl etwas Zeit brauchen, bis alle Verkehrsteilnehmer dieses Verkehrszeichen kennen“, sagt der Karlsruher Ordnungsamtsleiter Maximilian Lipp etwa eine Stunde vorher.

Da wird das Schild offiziell enthüllt und in Karlsruhe der erste Grünpfeil für den Radverkehr in Betrieb genommen. Die Regeln sind laut Lipps fast dieselben wie beim Grünpfeil für alle Verkehrsteilnehmer.

„Radfahrer müssen wie bei einem Stopp-Schild kurz anhalten und den Verkehr beobachten“, betont Lipps. Erst wenn klar ist, dass niemand gefährdet oder behindert, darf rechts abgebogen werden.

Im April 2020 wurde das Verkehrszeichen mit der Nummer 721 in Deutschland eingeführt, seit November 2021 darf es auch eingesetzt werden.

Am 25. Januar gab der Gemeinderat nach einem Antrag der Fraktion KAL/Die Partei mehrheitlich grünes Licht für die flächendeckende Einführung des Verkehrszeichens in Karlsruhe.

