Debatte um Waffenlieferungen

ZKM-Chef Weibel reagiert auf Brief-Kritiker: „Rhetorik erinnert an russisches Staatsfernsehen“

Der Karlsruher ZKM-Chef Weibel antwortet auf die massive Kritik an dem offenen Brief gegen Waffenlieferungen in die Ukraine. Er kritisiert den Tonfall – und spricht von „Rhetorik wie im russischen Staatsfernsehen“.