Tierisches Weihnachten

Karlsruher Weihnachtsmarkt für Hunde: Hier gibt es Geschenke für die Vierbeiner

Auf dem Weihnachtsmarkt für Hunde gibt es am Europabad in Karlsruhe Leckerchen für die Fellnasen, Zubehör in allen Varianten und viele weitere Dinge für eine geglückte Bescherung des besten Freundes.