Sind Kunstschaffende durch die Justiz bedroht? In etlichen Ländern leider ja. Diese Kernaussage einer Veranstaltung am Karlsruher ZKM hat sich schon vor der Eröffnung bitter bestätigt durch die Verhaftung von Masha Alekhina in Moskau.

Die Pussy-Riot-Aktivistin hätte eine Rede halten sollen zur Eröffnung eines Online-Symposiums über Hilfsmöglichkeiten für bedrohte Künstlerinnen und Künstlern. Wie unter anderem „Der Spiegel“ berichtet, wurde sie nun aber in dieser Woche verhaftet.

Ihr droht offenbar eine 15-tägige Haftstrafe wegen eines Instagram-Posts aus dem Jahr 2015, dessen Bildunterschrift indischen Symbole enthalte, darunter das Zeichen Swastika, das die Form eines Hakenkreuzes hat, aber in Indien eine Art Glücksbringersymbol sei.

Lucy Shtein von Pussy Riot hält Vortrag statt Masha Alekhina

Statt Alekhina wird nun Lucy Shtein, ebenfalls von Pussy Riot, einen Impulsvortrag beisteuern zum Symposium „Institutions and Resistance – Alliances for Art at Risk“. Die zweitägige Veranstaltung ist ab diesem Freitag, 17 Uhr, als Livestream über die Homepage des ZKM zu sehen.

Eröffnet wird sie von ZKM-Vorstand Peter Weibel und dem Leitungsduo der Initiative „Artists at Risk“ (Künstler in Gefahr), Marita Muukkonen and Ivor Stodolsky. AR, wie sich die Initiative abgekürzt nennt, hat das Ziel, international Anlaufstellen für verfolgte Künstlerinnen und Künstler einzurichten. Und zwar nicht im Sinne von politischem Asyl, sondern im Sinne von „residencies“, also Aufenthaltsgenehmigungen für Gastkünstler.

„Diese Form ermöglicht es den Betroffenen, weiterzuarbeiten – auch im Sinne ihres Eintretens für die Zivilgesellschaft“, erklärt Philipp Ziegler, Leiter des Kuratorischen Bereichs des ZKM. Ein Modell für diese Aktivität sei das Netzwerk der internationalen Schriftsteller-Vereinigung PEN.

Die Verfolgung und Unterdrückung unliebsamer Autorinnen und Autoren in manchen Ländern ist schon seit längerem bekannt. Eines der prominentesten Beispiele dürfte der indisch-britische Schriftsteller Salman Rushdie sein. Dessen Leben wird seit 1989 von einer Fatwa bedroht wegen angeblicher Blasphemie in seinem Roman „Die satanischen Verse“. Unterstützung und Solidarität wollen Initiativen wie AR nun auch verstärkt Bildenden Künstlern zuteil werden lassen.

Der Impuls für das nun stattfindende Symposium seien die Evakuierungsflüge nach dem Rückzug aus Afghanistan gewesen, sagt Ziegler. „Damals hat das ZKM erklärt, zwei bedrohte afghanische Künstler aufzunehmen.“ Es sei noch unklar, ob sie das Land tatsächlich verlassen konnten. „Wenn sie es nach Deutschland schaffen, wären wir gewissermaßen die Bürgen für ihren Aufenthalt.“

David Wengrow digital zu Gast am ZKM Karlsruhe

Damit gehört das ZKM zu einem der Anlaufpunkte in mittlerweile 17 Ländern, mit denen Artists at Risk kooperiert. Entsprechend international ist die auf englisch gehaltene Konferenz mit Gästen wie dem Kollektiv Ruangrupa, das die mit Spannung erwartete documenta15 vorbereitet, dem ungarischen Kurator Barnabás Bencsik oder dem belarussischen Drehbuch- und Bühnenautor Andrei Kureichik.

Als besonderer Programmpunkt angekündigt ist der auf Samstag, 18 Uhr, angesetzte Beitrag des Archäologen David Wengrow, dessen jüngst gemeinsam mit David Graeber veröffentlichtes Buch „Anfänge“, das laut einer ausführlichen Rezension der Frankfurter Allgemeinen Zeitung „neue Perspektiven“ eröffnet und „unser politisches Vorstellungsvermögen von den Fesseln“ befreie, „die uns überkommene Erzählmodelle und Ideologien auferlegt haben“.