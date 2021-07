Jungtiere in Zoos haben heute bessere Überlebenschancen - das zeigt eine Studie, an der der Karlsruher Zootierarzt beteiligt ist. Ausgewertet wurden die Daten von 160.000 Raubtieren aus 70 Jahren.

Raubtiere in Zoos leben heute deutlich länger und ziehen sehr viel erfolgreicher ihren Nachwuchs groß. Dies ist das Ergebnis einer internationalen Studie, an der der Karlsruher Zootierarzt Marco Roller beteiligt ist.

Ausgewertet wurden die Daten von weltweit 160.000 Zootieren seit den 1950er Jahren. Die 95 am häufigsten im Zoo gehaltenen Fleischfresser („Karnivoren“) aus 13 verschiedenen Tierfamilien gingen in die Studie ein, die nun in der Zeitschrift „Zoo Biologie“ veröffentlicht wurde.

Deutlich wird die Tendenz beispielsweise bei den Löwen: Überlebten anfangs des Beobachtungszeitraums gerade mal ein Drittel der Löwenjungen ihr erstes Lebensjahr, sind es heute mehr als 60 Prozent. Der Anteil der Löwen, die älter als 14 Jahre werden, hat sich ebenfalls mehr als verdoppelt. Auch im Karlsruher Zoo gibt es ein Tier im Methusalem-Alter: Löwin Safo ist inzwischen 23.