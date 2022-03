Sehr viel. Die Tierärzte haben in den vergangenen Wochen eine große Menge an Daten erhoben. Es werde sicher die ein oder andere Veröffentlichung folgen, sagt Deible. Von den in Karlsruhe gesammelten Erfahrungen sollen auch andere Zoos und Einrichtungen profitieren. Da Tiere am Ausbruchsherd quasi immer getötet werden, gibt es bislang wenige Daten. Der Zoo bekam für sein Vorgehen eine Ausnahmegenehmigung.