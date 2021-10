Süßes oder Saures: So wird in Karlsruhe Halloween gefeiert

Neben Club-Veranstaltungen sind in diesem Jahr auch „viele Privatpartys geplant“. Das ist zumindest der Eindruck von Christian Urschel. Der Inhaber des Event- und Dekohauses in der Kriegstraße ist an den Tagen kurz vor Halloween mit dem Verkauf und Verleih allerlei schauriger Kostüme, Accessoires und sonstiger Party-Artikel sehr beschäftigt.

Im vergangenen Jahr sah dies noch anders aus. Da habe man gerade einmal zehn Prozent des sonst zu dieser Zeit üblichen Umsatzes erreicht. „So langsam geht es wieder in Richtung Normalität zurück“, freut sich Urschel. Es sei deutlich spürbar, dass in diesem Jahr „wieder mehr gefeiert wird“. Einen aktuellen Trend in Sachen Kostüme lasse sich dennoch schwer ausmachen. Auch in diesem Jahr würden wie immer die Klassiker nachgefragt. „Clowns sind immer noch aktuell. An zweiter Stelle kommt Dracula“, so der Fachmann.

Gern gesehen sind Kostümierungen in jedem Fall, bei einigen Feiern gehören sie zur Pflicht. Feierwilligen Karlsruhern und Karlsruherinnen steht am Sonntagabend eine breite Palette unterschiedlicher Halloween-Partys in den verschiedenen Clubs und Eventlocations zur Verfügung. Von Rock über Electro bis hin zu Latino-Musik – für alle ist etwas dabei.

In der vergangenen Woche mussten die Clubs und Party-Veranstalter noch bangen, ob die Warnstufe aufgrund der Hospitalisierungsrate ausgerufen wird. Die Zahl der belegten Intensivbetten war immer mehr an die Grenzmarke 250 herangeklettert. Am Freitag gab es dafür jedoch Entwarnung – schärfere Einschränkungen drohen erst ab Mittwoch.

Der Einzelhandel in der Innenstadt hat in den vergangenen Wochen einiges an Platz für schaurige Spinnen, leuchtende Kürbisse, Kunstblut und Skelette freigeräumt.

Halloween-Deko der besonderen Art

Eine Deko-Idee der besonderen Art präsentierte Stephanie Bohn vom Kreativladen in der Kuscheltier Klinik am Freitag: Sie nutzte den Anlass, um auf den Geschenkeladen in der Südweststadt aufmerksam zu machen. „Jede Familie darf sich kostenlos eines von drei unterschiedlichen Objekten aus dem 3D-Drucker mitnehmen“, so Bohn. Zur Auswahl standen Kürbis, Geist und Skelett.

Nachdem Familien im vergangenen Jahr bereits dazu angehalten waren, das Fest im kleinen Kreis zu begehen und nicht um die Häuser zu ziehen, fühlen sich einige immer noch nicht wohl damit, an fremde Türen zu klopfen. „Wir bleiben zu Hause und backen gemeinsam Halloween-Muffins“, verkündet ein Dreifach-Vater aus der Südstadt.

Wer noch einen großen runden Kürbis zum Schnitzen oder für das passende Gericht benötigt, findet diesen auf vielen Wochenmärkten. Marlene Koch hat ihren bereits frühzeitig eingekauft. „Wir schnitzen jedes Jahr gemeinsam einen Riesenkürbis.“ Die ehemalige Raumausstatterin wünscht sich ein umweltbewusstes Halloween.

Halloween umweltfreundlich

Die zahlreichen Partyartikel aus Plastik, welche gekauft und anschließend rasch wieder entsorgt würden, hält sie für unnötig. „In der Natur finden sich aktuell die schönsten Bastelmaterialien.“ Außerdem empfiehlt Koch bei Kostümen, immer zunächst „den Kleiderschrank auf nicht mehr benötigte Utensilien zu untersuchen“.

Einen naturnaher Umgang mit dem herbstlichen Brauch vermittelt auch Regine Schirmer. Unter dem Motto „Halloween im Wald“ organisierte die Waldpädagogin bereits am Freitagabend eine Familienrallye mit Halloweengeistern und Kürbisköpfen durch den dunklen Wald. Doch nicht jede Kinderaktion kann wie üblich stattfinden: So muss auch das Kürbis-Schnitzen und Kürbis-Bemalen beim Dorfladen in Rüppurr nun zum zweiten Mal aufgrund von Corona ausfallen.