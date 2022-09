Landesvorsitzende der Frauen-Union

Susanne Wetterich hofft auf eine Frauenquote in der CDU: „Allen ist klar, dass was passieren muss“

Bekommt jetzt auch die CDU eine Frauenquote? 1995 haben in Karlsruhe fünf Stimmen zur satzungsändernden Mehrheit gefehlt. An diesem Wochenende entscheidet der Bundesparteitag darüber. Susanne Wetterich, Vorsitzende der Frauen-Union in Baden-Württemberg, hat dazu eine klare Meinung.