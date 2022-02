Laden in der Herrenstraße schließt

Fahrradvermieter Swapfiets lässt in Karlsruhe bald alles über sein großes Lager laufen

Fahrräder mit auffallendem blauem Vorderreifen vermietet Swapfiets – in Paris, London und Berlin zum Beispiel, aber auch in Karlsruhe. Die Mietrad-Strategen machen zwar demnächst ihr Schaufenster in der City dicht, aber die Stadt behält eine besondere Rolle.