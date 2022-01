Bodenhaftung und Weltraumreisen: Tipps fürs Wochenende rund um Karlsruhe

Ein Schloss, eine Kirche, eine Scheune und ein Planetarium locken an diesem Wochenende mit Veranstaltungen. Doch bitte beachten Sie: Die Vorstellungen können wegen der Corona-Pandemie kurzfristig noch abgesagt werden.

Baden-Württemberg kehrt am Freitag, 28. Januar, zur Alarmstufe I zurück. Für den Besuch von Kulturveranstaltungen gilt dann die 2G-Regel. Veranstalter können sich aber auch für die strengere 2G-plus-Regel entscheiden.

Informieren Sie sich deshalb vor einem Besuch über die Regeln des jeweiligen Veranstalters.

Swingnacht im Schloss Ettlingen

Die Füße müssen dieses Mal still bleiben. Oder besser gesagt: am Platz. Bei der Swingnacht am Samstag, 29. Januar, in Ettlingen darf das Publikum wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt tanzen. Fetzig soll es trotzdem werden.

Unter dem Motto „Je größer die Krise, desto heißer der Swing“ spielen die „Swingbop’ers“ ab 20 Uhr im Epernaysaal im Schloss Ettlingen (statt wie ursprünglich geplant in der Stadthalle). Das Quintett aus Berlin hat sich unter anderem der Musik von Louis Armstrong und dem Early Jazz verschrieben.

Infos und Tickets sind unter Telefon (07243) 101333 und www.ettlingen.de erhältlich. Das Kultur- und Sportamt Ettlingen hofft, dass die Swingnacht im nächsten Jahr wieder als Tanzveranstaltung stattfinden kann, dann mit Franky Doo und Liveband.

Schauspiel im Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim

Gibt es die Liebe? Sicherlich, sagen vermutlich die meisten. Dea und Naru aber wissen noch keine Antwort auf diese Frage. Die beiden Hauptfiguren des Stückes „Königin und Samurai“ wurden aus einem friedlichen Inselreich, sozusagen dem Paradies, vertrieben und ziehen nun als Suchende durch die Welt. Die Zwei erkennen sich nicht mehr, begegnen sich aber immer wieder.

Der Amateurtheaterverein Pforzheim bringt das Schauspiel am Freitag, 28. Januar, um 20 Uhr im Kulturhaus Osterfeld, Osterfeldstraße 12, in Pforzheim auf die Bühne. Dabei handelt es sich um eine Uraufführung. Die erste Wiederholung folgt am Samstag, 29. Januar, um 20 Uhr.

Das Stück „über das Erwachen von Frau und Mann“ basiert auf dem gleichnamigen Buch von Andrea und Veit Lindau. Weitere Infos und Tickets gibt es unter Telefon (07231) 318215 und online unter www.kulturhaus-osterfeld.de.

Chorkonzert in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe

Der Kammerchor Stuttgart zählt zu den renommiertesten Chören der Welt. Am Sonntag, 30. Januar, ist er in Karlsruhe zu Gast. Seine Mitglieder singen ab 17 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche am Marktplatz. Im Gepäck haben die Frauen und Männer Werke von Gustav Mahler, Richard Strauß, der Bach-Familie und Arnold Schönberg. Zudem bringen sie eine Messe für 16 Stimmen von Carl Friedrich Fasch zu Gehör.

Der Chor wurde 1968 von Frieder Bernius gegründet. Der Dirigent leitet ihn noch heute. Infos und Tickets für das Konzert am Sonntag gibt es unter www.tickets-stadtkirche.de.

Jazz-Konzert im Planetarium Mannheim

Entspannt Musik lauschen und dabei den Sternenhimmel beobachten – im Planetarium in Mannheim ist das am Freitag, 28. Januar, möglich. Thomas Siffling verwandelt das Gebäude in der Wilhelm-Varnholt-Allee 1 ab 20 Uhr in einen ungewöhnlichen Konzertsaal.

Der Jazzmusiker mit Karlsruher Wurzeln stellt seine Produktion „Flow“ vor. Und während die elektronischen Sounds und satten Grooves erklingen, reisen die Zuhörer in die Weiten des Weltalls. In der Kuppel des Planetariums wird die Musik visualisiert.

Gemeinsam mit Thomas Siffling (Trompete und Electronics) spielen Konrad Hinsken (Klavier), Dirk Blümlein (Bass) und Oli Rubow (Schlagzeug und Electronics). Das Konzert bildet den Auftakt der Reihe „Live@planetarium“.

Weitere Infos und Tickets sind unter www.planetarium-mannheim.de erhältlich.

Wer sich weniger für Musik, dafür aber für Sterne und Planeten interessiert: Im Planetarium stehen dieses Wochenende verschiedene Videoshows im Programm, zum Beispiel „Die Expedition ins Sonnensystem“ am Samstag, 29. Januar, um 16.30 Uhr, oder die „Faszination Mond“ einen Tag später zur selben Uhrzeit.

Kabarett in der Museumsscheune Ittersbach

„Nur die Lüge zählt“, meint Thomas Schreckenberger. Denn, so der Kabarettist, gelogen werde ständig und überall. Die Eltern etwa lobten ihr Kind für ein gemaltes Bild, das wahrlich kein Kunstwerk ist. Die Nachbarn würden in den sozialen Netzwerken Fotos von einem Urlaub posten, der nie stattgefunden habe. Und falsche Behauptungen verbreiteten sich im Internet wie ein Lauffeuer. Was ist also Wahrheit und was nicht?

Thomas Schreckenberger nimmt derzeit sein Publikum mit in den Lügendschungel. Am Freitag, 28. Januar, will er in Karlsbad-Ittersbach für Lacher sorgen. Er tritt in der Museumsscheune in der Friedrich-Dietz-Straße 2 auf. Beginn ist um 20 Uhr.

Weitere Infos und Karten gibt es unter Telefon (07248) 933099 und www.museumsscheune.de.