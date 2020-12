Um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu reduzieren, sollen Sitzungen der Ortschaftsräte ab dem kommenden Jahr auch digital möglich sein. Die Basis dafür will die Stadtverwaltung mit einer Änderung in der Hauptsatzung schaffen.

Bislang sieht Paragraf 22 der Hauptsatzung vor, dass „Sitzungen des Gemeinderats, der Ausschüsse und sonstiger gemeinderätlicher Gremien“ nach einer Entscheidung des Vorsitzenden auch ohne die persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum durchgeführt werde können. Nun soll diese Vorgabe auch auf die Sitzungen der Ortschaftsräte erweitert werden.

Meinung der Stadtteilparlamente wird eingeholt

Am Dienstag, 8. Dezember, wird die Änderung im nichtöffentlichen Teil der Hauptausschusssitzung diskutiert. Zwischen dem 8. und dem 16. Dezember wird in den öffentlichen Sitzungen der sieben Ortschaftsräte die Meinung der Stadtteilvertreter eingeholt. Am 22. Dezember soll der Gemeinderat grünes Licht für die Satzungsänderung geben. Bei digitalen Sitzungen will die Stadt dann aller Voraussicht nach auf das Konferenzsystem Alfaview setzen. Als Knackpunkt könnte sich die Übertragung der Sitzungen für die Öffentlichkeit erweisen.