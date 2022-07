Taglilien-Züchter aus Karlsruhe: Über 300 Sorten stehen in seinem Garten

Taglilien wachsen so gut wie in jedem Garten. Sie stehen gerne in der Sonne, kommen aber auch mit Halbschatten zurecht. Sie sind winterhart, stellen keine besonderen Ansprüche an den Boden und sind relativ trockenresistent. Und man kann sie sogar essen: Die Blütenknospen kann man in Öl anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Blüten können sogar roh gegessen werden, zum Beispiel im Salat.

Es gibt sie inzwischen in vielen verschiedenen Farben und Größen. Die kleinen Sorten sind rund 25 Zentimeter hoch, die größten Taglilien können eine Höhe von 1,80 Meter erreichen.

Will man besondere Taglilien im Garten haben, ist man jedoch in der Regel auf spezielle Fachgärtnereien angewiesen. Christian Woschek nennt die Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin als Beispiel. Aber auch Züchter geben gerne Pflanzen ab. Am besten lassen sich Taglilien im Frühjahr und im Herbst teilen.