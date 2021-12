Unfassbare Körperbeherrschung, atemberaubende Präzision, surrealer Bilderrausch: Das Gastspiel der Akram Khan Company aus London beim Festival „Tanz Karlsruhe“ war definitiv ein Ereignis. Auch wenn man sich bei der Frage nach dem Inhalt ganz schön den Kopf zerbrechen kann. Der Titel „Outwitting the devil“ (zu deutsch etwa: Den Teufel austricksen) hilft nur sehr bedingt weiter.

Im Kulturzentrum Tollhaus war das Stück nur wenige Tage nach seinen Aufführungen im Londoner Theater Sadler’s Well zu erleben. Seit der Uraufführung vor zwei Jahren beim Festival „Colours“ in Stuttgart und kurz darauf beim weltweit renommierten Theaterfestival von Avignon hatte die Produktion wegen der Corona-Krise länger auf Eis gelegen. Unter anderem fielen im vergangenen Frühjahr drei Termine bei den Berliner Festspielen aus. Nun geht es von Karlsruhe aus weiter nach Köln und dann direkt nach Tel Aviv.

Es ist also durchaus ein Zeichen für den Status des Karlsruher Festivals, das vom Kulturzentrum Tempel und der dort ansässigen Tanztribüne organisiert wird, dass die Gruppe des international gefeierten Ex-Tänzers und Choreografen Khan nun hier zu erleben war. Besonders eindrucksvoll ist die Aufführung in ästhetischer Hinsicht: „Outwitting the devil“ ist ein düsteres Spektakel.

Mit äußerst expressiver Gestik und Mimik sowie artistischer Virtuosität ziehen die vier Tänzer und zwei Tänzerinnen ihre Zuschauer in den Sog eines Albtraums. In der bewusst schummrigen Beleuchtung der Bühne (Lichtdesign: Aideen Malone) treten die Muskeln wie in Holzschnitt-Gemälden hervor, während das orangerote Gewand von Pallavi Avand, die hier den klassischen südindischen Tanzstil Bharatanatyam vertritt, als einziges Farbelement heraussticht.

Inhaltlich erschließt sich die Aufführung im Karlsruher Tollhaus nicht ganz

Inhaltlich bleibt die 80-minütige Aufführung allerdings irritierend vage. Der Ankündigung ist nur zu entnehmen, dass Akram Khan, in England geborener Tänzer mit bengalischen Wurzeln, sich von einem alten Mythos hat inspirieren lassen. Konkret: von einem erst 2015 entdeckten Fragment des rund 4.000 Jahre alten babylonischen Gilgamesch-Epos.

Wer googelt, findet heraus, dass dieses Fragment der Episode um den König und Halbgott Gilgamesch, der mit seinem Begleiter Enkidu den Hüter des Zedernwaldes tötet, eine zuvor unbekannte Facette hinzufügt: die Einsicht in das begangene Unrecht und die Reue darüber.

Die Idee, hieraus ein Stück über die (umwelt-)zerstörerische Kraft des menschlichen Wirkens zu entwickeln, leuchtet zwar ein. Erkennbar wird dies auf der Bühne allerdings nur bedingt. Zu sehen ist, dass ein alter Mann (Francois Testory als gealterter Gilgamesch) sich reuevoll an seine Jugend erinnert.

Sehr plastisch dargestellt wird der Kontrast zwischen paradiesischem Naturzustand und menschlicher Gewalttätigkeit sowie das Empfinden von Schmerz und Leid. Ohne einen zumindest erahnbaren Kontext aber bleibt dies, bei aller Virtuosität des Tanzes, ein floskelhaftes Raunen von der Schlechtigkeit der Welt.

Soundtrack neigt zu pathetischem Dröhnen

Oder eher: ein Brüllen. Denn manche Bilder geraten arg plakativ. Und der Soundtrack von Vincenzo Lamagna ist zwar klangmalerisch beeindruckend. Aber allzu oft nimmt er mit pathetischem Dröhnen die Wahrnehmung geradezu in Geiselhaft.

Diesen Emotions-Bombast hätte die Tanzkunst von Luke Jessop (muskulös-maskulin als junger Gilgamesch), Jasper Narvaez (an den Grenzen der Schwerelosigkeit), Louis T Partridge (animalisch biegsam) und Elpida Skourou (als zweite göttlich/natürliche Kraft neben Pallavi Avand) nicht zwingend benötigt, um völlig zu Recht mit Standing Ovations gefeiert zu werden.