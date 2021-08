Taschendieb in Karlsruhe von Zeugen gestellt und bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Ein tatverdächtiger Taschendieb wurde am Sonntagabend in der Karlsruher Innenstadt von einer vierköpfigen Gruppe junger Männer gestellt und bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit Schlägen, Tritten und einem Messerstich schwer verletzt.

Am Sonntagabend

Der Beschuldigte musste im Krankenhaus behandelt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft kam er nach einer Vorführung beim Haftrichter am Montag in Haft.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen entwendete der 20 Jahre alte Tatverdächtige mit algerischer Staatsangehörigkeit gegen 21.45 Uhr in der Gottesauer Straße ein hochwertiges Mobiltelefon eines 23-jährigen Geschädigten. Zuvor hatte er sein Opfer in ein Gespräch verwickelt und mit Handschlag verabschiedet. Dabei gelang es ihm wohl, das Handy aus der Tasche des Geschädigten an sich zu bringen.

Nur zirka 15 Minuten später zog der Tatverdächtige im Bereich der Kronenstraße einer 21-Jährigen das Smartphone aus der Hosentasche. Nachdem die junge Frau den Diebstahl bemerkte, gab ihr der Beschuldigte das Diebesgut zurück.

Tatverdächtige flüchtete in Richtung Schlossvorplatz

Als eine vorbeifahrende Polizeistreife von Zeugen auf die Situation aufmerksam gemacht wurde, flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Schlossvorplatz. Zuvor entledigte er sich noch eines weiteren Smartphones, das mutmaßlich ebenfalls im Zusammenhang mit einem Diebstahlsdelikt steht.

Gegen 22.20 Uhr erkannten Zeugen des vorangegangenen Vorfalls den Beschuldigten auf dem Schlossvorplatz wieder und stellten ihn zur Rede. Als dieser versuchte, die vier jungen Männer mit einem Reizstoffsprühgerät anzugreifen, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei sollen die vier Zeugen den mutmaßlichen Taschendieb geschlagen und getreten haben.

Da der mutmaßliche Taschendieb auch eine tiefe und stark blutende Stichwunde am Bein aufwies, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auszuschließen, dass bei der Auseinandersetzung auch ein Messer zum Einsatz kam.

20-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus

Polizeibeamte versorgten die Wunde mit einer Notfallausrüstung, anschließend wurde der 20-Jährige zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Aufgrund des Tatverdachts wegen verschiedener Diebstahlsdelikte wurde er von Polizeibeamten während der weiteren ärztlichen Versorgung begleitet, wo er mehrere Polizeibeamte beleidigt haben soll.

Der tatverdächtige Taschendieb wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, worauf der 20-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Gegen die vier jungen Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.