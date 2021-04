Verdächtiger mit Cowboyhut

Taschendieb in Karlsruher Straßenbahn klaut Handy und entkommt unerkannt

Ein Taschendieb hat am Donnerstag einer Frau in der Stadtbahnlinie 5 in Karlsruhe das Handy aus der Handtasche gestohlen. Laut Beschreibung des Opfers hatte der mutmaßliche Dieb schulterlange dunkelblonde Haare.